Politie controleert in centrum Tilburg: meerdere bekeuringen uitgedeeld

Een andere automobilist is 215 euro lichter omdat hij 22 kilometer per uur te hard reed. Weer een andere bestuurder moet 240 euro betalen omdat hij over een verdrijvingsvlak reed, dit is een weggedeelte dat gemarkeerd is met schuine strepen en zich meestal aan het begin of einde van een invoeg- of uitvoegstrook bevindt. Overige bekeuringen werden uitgedeeld voor rijden over een lijnbusbaan (95 euro), het niet dragen van een autogordel (140 euro) en het rijden over een fietspad met een bromfiets (95 euro).