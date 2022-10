Politie deelt beelden schietpartij op terras in Tilburg, schutter mogelijk in buitenland

TILBURG - De man die in juni dit jaar iemand beschoot op terras Ibiza in Tilburg, zit mogelijk in het buitenland. Dat meldt de politie maandag in opsporingsprogramma Bureau Brabant . In het item zijn ook herkenbare beelden, de naam en persoonsgegevens van de verdachte getoond.

De politie is op zoek naar deze 24-jarige man uit Drunen en roept hem op om zich te melden. Mensen die weten waar hij verblijft, worden gevraagd deze informatie te delen.

In Bureau Brabant werden maandag beelden getoond van de schietpartij in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 juni. Te zien is dat het slachtoffer, een 29-jarige Tilburger, na een flits in elkaar zakt op het bankje waarop hij zit. Het slachtoffer moest daarna naar het ziekenhuis en blijkt later gewond te zijn geraakt aan zijn been.

In de zaak van de schietpartij werden al twee personen aangehouden. Eén van hen, een 22-jarige man uit Drunen, zit nog vast. Hij zou de broer van de schutter zijn en was bij het incident aanwezig. In november verschijnt hij voor de rechter. Zijn advocaat zei eerder: ,,Hij wist niets af van hetgeen zich zou gaan afspelen. Hij was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek.”

De schutter die nog gezocht wordt kon toen, ondanks een waarschuwingsschot van de politie, ontkomen. ,,Op zijn vluchtroute werd later een vuurwapen aangetroffen. Dit is in beslag genomen”, aldus de politie.

Bomvol in de stad

Het was op de avond van de schietpartij razend druk in de Tilburgse binnenstad. Dat kwam mede omdat het grote evenement Festival van het Levenslied plaatsvond. De politie zette direct na de schietpartij de Heuvelring, waar cocktailbar Ibiza ligt, met linten af. ,,Ik ben beschoten”, hoorde een ooggetuige het slachtoffer die zaterdagnacht nog uitbrengen, voordat hij ineen zakte.

Bekijk hieronder de beelden die we maakten na het incident in juni