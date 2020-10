Politie deelt camerabeelden van schietpartij bij Albert Heijn in Tilburg

Op de camerabeelden bij Bureau Brabant is te zien dat drie auto's naast elkaar parkeren op de parkeerplaats van de Albert Heijn. De inzittenden stappen uit, er ontstaat wat rumoer en dan wordt er geschoten. De camera hangt op flinke afstand, waardoor dit niet duidelijk te zien is. Dan racen er twee auto's in volle vaart weg. De derde auto volgt niet veel later. Een man rent nog achter de wagen aan, raapt iets van de grond en vlucht dan in tegenovergestelde richting. Deze persoon is later door de politie aangehouden. Naar de inzittenden van de auto's en het wapen zoekt de politie nog steeds.