Politie en gemeente jagen op inbrekers van Mill Hill College

De verdachten zijn op 25 oktober opgepakt na een inbraak in de middelbare school in Goirle. In de auto werden twintig gestolen laptops gevonden en inbrekerswerktuig. Een gemeente heeft de mogelijkheid om, naast de strafrechtelijke maatregelen van justitie, ook bestuursdwang uit te oefenen.

Als een van de drie nog een keer wordt aangehouden met inbrekerswerktuig, dan volgt een zogenoemde last onder dwangsom van 2500 euro per keer. Dat kan per overtreding oplopen tot een maximum van 10.000 euro. Burgemeester Mark van Stappershoef: ,,Een waarschuwing klinkt misschien wat soft, maar hiermee geven we als gemeente wel een duidelijk signaal. Wij accepteren het niet dat mensen met verkeerde bedoelingen naar onze gemeente komen. Bij deze maatregel gaan we uit van de preventieve werking. Wij grijpen alle mogelijke middelen aan om inbraken te voorkomen en dit is er één van.”