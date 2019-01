Politie herkent rugzakdief op dashcambeelden, veelpleger aangehouden in Tilburg

Video Nieuwe bieb in de LocHal open: ‘bieb die bij een wereldstad past’, ‘een betoverend doolhof vol boeken’

2 januari Woe 2 jan: ‘Een bieb die bij een wereldstad hoort’, ‘een paleis’, ‘overweldigend’, ‘een betoverend doolhof vol boeken’ en ‘het overtreft alle verwachtingen’. In de LocHal in de Tilburgse Spoorzone is de nieuwe bibliotheek open en superlatieven schieten tekort om het te beschrijven.