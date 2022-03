Politie houdt met getrokken wapen vier tieners met BB-gun aan bij ziekenhuis in Tilburg

Jubileum Heyhoef gevierd met grondschil­de­rin­gen: ‘Het is net of het echt uit de grond komt!’

TILBURG – ,,Mooi hè”, roept een moeder enthousiast naar haar dochtertje als ze naar een grondschildering wijst. ,,Het is net of het echt uit de grond komt!” De kleurrijke 3D-werken van Rianne te Kaat vallen in de smaak bij het winkelend publiek van winkelcentrum Heyhoef in de Reeshof.

23 maart