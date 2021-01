Politie lost waarschuwingsschot en gebruikt pepperspray bij arrestatie Tilburger (27) na steekincident

video Bang voor aanslag? Dat waren ze bij de Poolse super in Tilburg niet: ‘Ik heb erger gezien’

4 januari Bang? Nee hoor, dat was Taha Mahmoud niet na de aanslagen op de Poolse supermarkten in Beverwijk en Aalsmeer. Er is meer nodig dan een paar bomaanslagen op winkels van zijn familie om hem van slag te brengen, zegt de medewerker van Poolse supermarkt Warszawa XL in Tilburg. Desalniettemin was de winkel waarin hij werkt maandagochtend doelwit van een vergelijkbaar explosief. Er is weinig meer van de zaak over.