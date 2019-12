Politie lost waarschuwingsschoten in Berkel-Enschot tijdens achtervolging

VIDEO Vijf van de acht kinderen dood: inktzwarte nacht in bevrijd Dongen

10:36 DONGEN - In de eerste maand van het laatste oorlogsjaar trof een gruwelijk lot de familie Emmen in Dongen: vijf van de acht kinderen in één klap dood. ‘Slachtoffers van een granaatinslag’, staat op hun familiegraf. Dochter Joke is de laatste die nog van het drama kan getuigen. Nu het binnenkort 75 jaar geleden is, wil ze voorkomen dat ook de vergetelheid haar broers en zus weg gaat vagen.