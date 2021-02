Politie maakt einde aan carnavalsfeest in Oirschot, feestvierders rennen weiland in

Te druk bij de Flaes, politie roept op om niet te komen

12 februari ESBEEK - De politie riep vrijdagochtend op om niet meer naar de Flaes in Esbeek te komen. De problemen zitten volgens de politie niet alleen in de te grote drukte waarbij het afstand houden amper mogelijk is, maar ook in het te dunne en daardoor onbetrouwbare ijs.