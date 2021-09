Politie onderschept flinke partij softdrugs in Tilburg

Fairytale Festival aangepaste stijl: ‘We zijn er weer’

16 september KAATSHEUVEL - Het is even wennen, beaamt Stephan van Halewijn van het Fairytale Festival in Kaatsheuvel. Geen enorm hoofdpodium met verschillende bijpodia dit keer, maar een klein festival met een Tea Garden en een Beer Garden. Winstgevend zal het niet zijn, weet de organisator, maar hé, ze zijn er weer.