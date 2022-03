Politie onderzoekt brandstichting in kelderboxen van appartementencomplex in Tilburg

Tilburger (62) zonder rijbewijs zorgt voor twee botsingen en wordt aangehou­den

TILBURG - Aan de Kruizemuntweg in Tilburg is dinsdag rond 17.30 uur een man aangehouden omdat hij in korte tijd twee botsingen veroorzaakte. Het gaat om een 62-jarige Tilburger, meldt de politie. Hij had geen geldig rijbewijs en reed in een gestolen voertuig.

