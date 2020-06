Politie onderzoekt of schietincidenten in Tilburg en Waalwijk te maken hebben met internationale drugshandel

Op 4 juni is ‘s middags meerdere keren op een auto geschoten in de Van Mierisstraat in Tilburg. De inzittenden van het voertuig bleven ongedeerd. Een van de inzittenden was een kind. De daders vluchtten in een donkere auto.

Kalasjnikov geeft ernst van zaak aan

In de nacht van 7 juni is er op een pand van een kapperszaak aan de Korvelseweg in Tilburg geschoten. De daders gingen op de vlucht in een kleine witte auto. Niemand raakte gewond. De politie vond later op de openbare weg een vuurwapen, een Kalasjnikov. Kapper Ilias Amawa had geen idee waarom er op zijn zaak was geschoten.

Dat een pand beschoten is met een kalasjnikov is hoogst uitzonderlijk in Tilburg volgens de politie. ,,Het geeft de ernst van de situatie aan. Dit kennen we uit Amsterdam.”