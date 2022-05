Politie ontdekt wietplantage in Rijen; direct opgerold

Als jij straks voor 12,50 euro aan boeken koopt, krijg je het Brabants Boek Present van deze schrijver cadeau

TILBURG - Het gaat van hot naar her als Simone Atangana Bekono schrijft. Van voor naar achter en weer een stukje terug. Of maar beter helemaal opnieuw. Chaos ja, dat kun best stellen, maar in dat proces is ze wel op haar gemak. Meer dan bij alle aandacht voor haar persoontje, zoals ook nu weer bij de aankondiging dat ze het Brabants Boek Present 2022 schrijft.

9 mei