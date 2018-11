Politie pakt 14 jaar oude moord op Rob Sengers (40) in Esbeek weer op: beloning voor gouden tip

ESBEEK- Politie en justitie pakken het onderzoek naar de in 2004 in Esbeek vermoorde Eindhovenaar Robert Sengers opnieuw op. De zaak krijgt volgende week dinsdag ook aandacht bij Opsporing Verzocht.

Politie en justitie waren vorig jaar al van plan om de moord nog eens tegen het licht te houden, maar de hoge werkdruk verhinderde dat. Justitie looft nu vijftienduizend euro uit voor de gouden tip die leidt naar de dader.

Mercedes cabrio

Robert Sengers was pas 40 jaar oud toen hij in de vroege avond van 8 september 2004, zittend in zijn Mercedes cabrio, door het hoofd werd geschoten. Dat gebeurde op de parkeerplaats van restaurant Het Landgoed aan de Lage Mierdseweg in Esbeek.

Sengers was een bekende van de politie: hij kreeg eerder drie jaar gevangenisstraf voor een overval op een geldloper in Roosendaal. De in Zuid-Afrika geboren Sengers verkeerde in criminele kringen. In 2000 was hij verhuisd naar villawijk Grote Heide, vlakbij de Belgische grensplaats Neerpelt. Ook de eveneens vermoorde criminelen John Mieremet, Sem Klepper en Marco Eijk woonden in die wijk.

Scooter

Getuigen zagen kort na de moord een man in donkere kleding wegrijden op een scooter. Die werd twee dagen later gevonden, op 1800 meter van de parkeerplaats van Het Landgoed. De scooter was voorzien van gestolen kentekenplaten. De politie heeft nooit kunnen achterhalen waarom Sengers die avond naar Esbeek was gereden.