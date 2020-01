Politie pakt drie tieners op voor gewelddadige straatroof op Reeshofdijk in Tilburg

Toekomst Heuvelse kerk in handen van bisdom, maar Tilburg ‘bemoeit zich er tegenaan’

15:09 TILBURG - De zeggenschap over de toekomst van de Heuvelse kerk mag dan bij het bisdom liggen, de gemeente Tilburg kijkt ‘constructief-kritisch’ mee naar wat er met het gebouw gaat gebeuren. Dat zegt wethouder Mario Jacobs. ,,Het is een van de belangrijkste Rijksmonumenten in onze stad, dat is ook de reden dat we ons er tegenaan bemoeien.”