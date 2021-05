Politie pakt drugsgebruikende lachgaskoerier op tussen Breda en Tilburg

Het Beekse Likeurmuse­um kreeg geen voet aan de grond in Tilburg, vertrekt nu naar Wormer

6 mei TILBURG - Na dertig jaar in het museum te Hilvarenbeek en na jaren zoeken naar een geschikte locatie in Tilburg vertrekt de collectie van het Likeurmuseum nu naar Wormer. Yvon Jonkers, dochter van de bekende stoker Isidorus, heeft er met pijn in het hart een nieuwe locatie voor gevonden: ,,Eigenlijk behoort dit tot het culturele erfgoed van Tilburg.”