Politie pakt verdachte op voor schietpartij bij Paletplein in Tilburg, meer aanhoudingen verwacht

Verkeer Ring­baan-West ‘zomaar verschui­ven’ schiet in het verkeerde keelgat Reeshof

13 januari TILBURG - Minder auto's in de stad, prima. Maar waarom krijgen ze in de Reeshof een probleem op hun bordje dat in het centrum speelt? Nog erger: waarom kunnen ze niet meepraten over de toekomstplannen voor de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg? ,,De bewoners voelen zich totaal genegeerd."