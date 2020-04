Politie ramt auto van verdachte inbrekers in Tilburg

Zijn broers in Oisterwijk zien microbio­loog Jan Kluytmans het liefst van de tv verdwijnen

31 maart OISTERWIJK - Bijna dagelijks zien zijn twee broers in Oisterwijk hoe Jan Kluytmans het land bij praat over corona. De 57-jarige microbioloog van het Amphia Ziekenhuis in Breda is in rap tempo een BN’er geworden.