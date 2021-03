Politie rijdt in Midden-Brabant solo rond vanwege een coronabesmetting

OISTERWIJK - Agenten in Midden-Brabant gaan voorlopig niet samen in één auto zitten. Aanleiding is een corona-uitbraak in politieteam Groene Beemden. Volgens een woordvoerder is tot de aangescherpte maatregel besloten op advies van de GGD.