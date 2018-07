Politie sommeert leden No Surrender hesje uit te doen op Tilburgse Kermis

UPDATE Curator houdt Van den Hout uit Kaatsheu­vel voorlopig op de weg: regiover­voer niet in acute nood

16:03 KAATSHEUVEL - Taxibedrijf Van den Hout uit Kaatsheuvel is failliet, maar zijn chauffeurs blijven voorlopig op de weg. Waarnemend curator Hans Alberts van NeXT advocaten heeft het personeel gevraagd de ritten uit te blijven voeren, terwijl hij gesprekken met meerdere overnamekandidaten voert. Over de kans op een doorstart is Alberts hoopvol gestemd: ,,Vooral als het bedrijf blijft functioneren."