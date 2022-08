Politie Tilburg bestudeert camerabeelden dodelijke schietpartij, daders nog op de vlucht

Alle scenario's open

Mogelijk was er sprake van een liquidatie. Van Damen Jr. was bekend dat hij zich in het criminele milieu begaf. Hij zat al eens jarenlang vast voor de moord op Flavio Fadda in Tilburg en was vaker betrokken bij geweldsincidenten. In 2019 was hij ook aanwezig bij een schietpartij in een café in Breda, waar hij niet de schutter was, maar wel de portier ernstig mishandelde. Hij kreeg hiervoor een nieuwe maandenlange celstraf, maar was in afwachting van een hoger beroep nog op vrije voeten.