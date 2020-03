Politie Tilburg-Centrum opent digitaal politiebureau: ‘Voor wie nu niet op straat mag of durft’

TILBURG - Aangifte doen of een melding doorgeven aan de politie in Tilburg centrum kan vanaf vandaag ook digitaal. Agenten bemannen het digitale politiebureau vanuit huis. Het is een extra service, zegt initiatiefnemer Koen Simmers: ,,Het politiebureau blijft gewoon open.”

Het politiebureau aan de Stationsstraat is wat betreft de bezoekersaantallen het drukste bureau van de stad. Simmers: ,,We willen de drukte een beetje proberen te beperken vanwege corona. En we willen mensen die nu niet de straat op kunnen of durven de mogelijkheid bieden toch aangifte te doen of een melding te maken.”

Persoonlijk bericht via Facenbookpagina

Volledig scherm Digitaal wijkagent Koen Simmers, initiatiefnemer van het digitale loket van team Tilburg-Centrum. © Politie Dat werkt via de Facebookpagina van politieteam Tilburg-Centrum. Het digitale bureau is open op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Wie aangifte wil doen, kan dat aangeven door een persoonlijk bericht te sturen. ,,Vanwege de privacy", aldus Simmers. ,,We doen een check en bellen de mensen op. Vanuit huis kunnen we in de systemen. Meldingen zetten we direct door naar de collega's op straat, aangiftes sturen we per mail op.”

Daarbij gaat het om lichtere delicten, zegt hij: ,,Bijvoorbeeld iemand rijdt tegen je auto en je hebt schade. Voor zware delicten moet je gewoon naar het politiebureau. Voor spoedgevallen moeten mensen 112 blijven bellen.”

Het werk vanuit huis wordt grotendeels gedaan door collega's die vanwege blessures tijdelijk niet op straat ingezet kunnen worden.

Quote Het kan natuurlijk wel zo zijn dat we het opeens heel druk hebben en dan wat later reageren Koen Simmers, Politieteam Tilburg-Centrum

De extra service wordt geboden zolang nodig en mogelijk is. ,,We zijn maar met een paar agenten. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat we het opeens heel druk hebben en dan wat later reageren. Maar het idee is dat we iedereen zo goed mogelijk gaan helpen. En als we op straat nodig zijn, gaat dat uiteraard voor.”