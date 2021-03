Politie treft tot twee keer toe prostituees in Tilburgs huis aan. Eigenaar zegt van niks te weten

Tweetal moet jaren de cel in voor mishande­len en beroven van homo’s

19 maart TILBURG/LOON OP ZAND - Twee mannen uit Loon op Zand en Kaatsheuvel moeten jaren de cel in voor een aantal brute berovingen van homo’s. Het tweetal sprak onder nepnamen af via datingapp Grindr op afgelegen plekken in dorpen rondom Tilburg. In twee gevallen bonden ze hun slachtoffers vast met tape en stopten ze ze in de kofferbak van hun eigen auto.