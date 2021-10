Politie-tweet over MVV-chauffeur was ‘ludiek’ bedoeld

De Twitter-vete tussen de Tilburgse politie en de Limburgse voetbalclub MVV wordt ‘te groot gemaakt’. Dat zegt politiewoordvoerder Eric Passchier, die een tweet verstuurde waarover ophef is ontstaan. Volgens hem was deze ‘ludiek’ bedoeld. MVV-twitteradmin Ralf Crutzen kan er echter niet om lachen.

De ophef begon vrijdagavond met een bizarre situatie: terwijl de bus met MVV-supporters op weg was naar de uitwedstrijd tegen NAC Breda, werden ze bij de afslag naar Tilburg door een politiemotor van de weg gehaald. De bus was tussen twee supportersbussen van Fortuna Sittard terecht gekomen, die dezelfde avond tegen Willem II moesten aantreden. Uiteindelijk kon de MVV-bus omkeren en de reis vervolgen naar Breda, waar de supporters tien minuten later aankwamen dan gepland.

Het was voor Ralf Crutzen, beheerder van het MVV-twitteraccount, aanleiding om een tweet over het voorval de wereld in te sturen. Het duurde niet lang voordat de politie daarop reageerde:

Crutzen verbaasde zich meteen over het bericht: ,,We wisten gelijk dat het niet klopte. Maar we hebben het voor de zekerheid nog wel gecheckt binnen de club. Uiteindelijk bleek de tweet ook niet te kloppen: onze chauffeur is helemaal niet fout gereden.” De verontwaardiging zit hem diep, omdat hij van een politieaccount verwacht dat de informatie klopt.

Humor

De afzender van de politie-tweet, woordvoerder Eric Passchier, vindt echter dat het verhaal te groot wordt gemaakt. ,,Mijn tweet was vooral ludiek bedoeld en zeker niet kwetsend. Er zijn drie bussen van twee verschillende supportersgroepen achter elkaar aan gereden. Dat is toch humor?”, verklaart Passchier, die liever niet verder ingaat op zijn bericht. ,,Een paar mensen vinden het leuk, en een paar mensen vinden het niet leuk. Dat is eigenlijk het nadeel van dat snelle reageren op Twitter. Ik dacht: dit is zo grappig dat ik er eigenlijk wel op kan reageren.”

Quote Het voorval is deze moeite niet waard

Maar of de tweet ludiek bedoeld is, doet er volgens Crutzen eigenlijk niet zo toe. Dat de politie twitterde dat de MVV-chauffeur achter de verkeerde bussen aan is blijven rijden, klopt volgens hem niet. ,,Dat werd gepresenteerd als feit, maar zo ging het niet”, zegt hij. Als reacties stuurde Crutzen vrijdagavond nog een foto stuurde van een motoragent voor de MVV-bus, in plaats van andere touringcars. ,,Ik verwijt het de politie zeker niet dat ze ons naar de verkeerde afslag hebben gestuurd. De verwarring was logisch. En een ludiek tweetje is prima, dat is wat ik ook doe. Maar dit vond ik een beetje gek.”

Van horen zeggen

Ook de buschauffeur zelf gaf zaterdagochtend op de radio bij Omroep Brabant aan dat de Fortuna-bussen juist achter hém aan reden. Hij noemde de reactie van de politie ronduit belachelijk. Passchier zelf zegt dat hij niet goed kan beoordelen wat er nou precies aan de hand was bij die afslag naar Tilburg. ,,Ik was er zelf niet bij, dus ik weet niet precies wat er gebeurd is. De informatie heb ik van horen zeggen, van andere agenten”, legt de politiewoordvoerder uit.

De politiewoordvoerder hoopt dat de storm snel weer gaat liggen: ,,Het voorval is deze moeite niet waard. Van mij mag het touringcarbedrijf van MVV me bellen, als ze dat willen. Dat is geen probleem. Dan leg ik mijn reactie nog eens uit.”