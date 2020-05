Politie valt drugswoning in Tilburg binnen na eerdere inbraak, twee verdachten aangehouden

Een duik in de (soms gepeperde) rekeningen van het Tilburgse chroom-6-dra­ma

8:35 Pakweg 7 miljoen euro kregen de slachtoffers van het Tilburgse chroom-6-drama in totaal uitgekeerd. Als vergoeding voor hun leed. Maar bijna even duur waren het onderzoek naar de hele affaire en alle heisa daaromheen. Een duik in de (soms gepeperde) rekeningen en declaraties van onderzoekers, advocaten en andere betrokkenen. ,,Dit is best moeilijk uit te leggen aan slachtoffers.”