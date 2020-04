Politie valt woning in Tilburg binnen, man aangehouden voor handel in verdovende middelen

De politie doorzocht de woning na meerdere anonieme tips. De man zou volgens de meldingen drugs dealen in zijn woning. Agenten kwamen rond 07.30 uur ter plaatse en vonden diverse soorten harddrugs tijdens de doorzoeking. Ook is een contant geldbedrag gevonden.

Zowel de drugs als het geld zijn in beslag genomen. De bewoner is aangehouden voor handel in verdovende middelen en witwassen. Hoeveel drugs en geld er precies is gevonden in de woning, is niet bekend.