Politie vindt balletjespistool en speer bij controle van autoverlichting in Haaren

Tilburgs schaatsta­lent Lotte Groenen liet zich niet afleiden door al die camera’s en beeldscher­men bij eerste NK

Lotte Groenen (17) wilde als klein meisje net zo goed worden als Ireen Wüst. Die droom probeert de Tilburgse schaatsster uit te laten komen. Onlangs was ze al op tv te zien in het World Cup Kwalificatie Toernooi in Thialf, waar ze haar pr op de 500 meter scherper zette.

24 november