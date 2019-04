Politie vindt drugs in shisha lounga in Tilburg en slaat broer (45) van eigenaar in de boeien

Laatste verdachte van woningover­val Baden Powelllaan in Tilburg op vrije voeten

10:10 TILBURG - Een 26-jarige Tilburger die op 16 januari van dit jaar betrokken was bij een woningoverval aan de Baden Powelllaan in Tilburg, mag in vrijheid zijn proces afwachten. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten tijdens een niet-inhoudelijke zitting. De man is geen hoofdverdachte in de zaak, maar was wel de enige betrokkene die nog vast zat.