Politie vindt tijdens eerste preventieve fouilleringen in Tilburg twee mogelijke steekwapens

De fouilleringen vinden plaats na een reeks van gewelddadige incidenten. Zo werd er op 19 juli bij een arrestatie een mes gegooid naar een agent. Op 22 juli vond een steekpartij plaats bij het station. Op 2 augustus was er een steekpartij nabij de opvang van Traverse. Op 16 augustus werd bij een ruzie in het park tussen twee bij de politie ‘bekende alcoholisten’ geslagen met een hamer. Op 6 september vond in het Wilhelminapark een steekpartij plaats waarbij twee gewonden vielen.