Politie waarschuwt voor nepagenten in Dongen

Kleine coronagolf op basis­school 't Schrijver­ke Goirle, rust inmiddels weerge­keerd

18 maart GOIRLE - Op basisschool ’t Schrijverke in Goirle zijn de laatste paar weken zeventien leerlingen in vier groepen besmet geraakt met het coronavirus. Leerlingen van de betreffende groepen zijn in thuisquarantaine geplaatst. Dat heeft voor onrust gezorgd bij ouders en teamleden van de school. De rust is intussen weergekeerd, aldus directeur Peter de Baar.