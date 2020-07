Politie waarschuwt voor valse 112-meldingen in Tilburg: ‘Levensgevaarlijk’

Even langsgaan bij VVV Tilburg kan medio augustus weer

11:00 TILBURG - De VVV Tilburg zit vanaf 18 augustus tijdelijk in een winkel aan het Stadhuisplein in de binnenstad. Daar is het weer mogelijk om mensen met vragen over hotels en verblijf in de stad te ontvangen. Tot die tijd kunnen toeristen en dagjesmensen terecht bij Mercure Hotel aan de Heuvel.