Politie zoekt getuigen na brandstichting tuin in Dongen

21 augustus HEUKELOM - Een 68-jarige man uit Oisterwijk is vrijdagmiddag zwaargewond aangetroffen in het buitengebied van Heukelom. Hij was in elkaar gezakt en werd, samen met zijn hond, gevonden door voorbijgangers aan de Sparrendreef. De man bleek te zijn neergestoken.