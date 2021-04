Politie zoekt man die mensen lastigvalt in Tilburg

Draaimolen denkt het voor dit jaar gevonden te hebben: dancefesti­val uitge­smeerd over tien dagen

15 april TILBURG - Dancefestival Draaimolen in Tilburg smeert zichzelf in september uit over tien dagen. Het werpt dit jaar niet meer dan één podium in de strijd. Dat is eenmalig. ,,Zo weten we bij voorbaat dat we van alle problemen vanwege corona af zijn”, zegt de organisatie.