Politieachtervolging eindigt met auto tegen boom in Heukelom, automobilist gewond

Oude vodden, visnetten en uniformen worden nieuwe sokken: ‘Welkom in de grootste sokkenfa­briek van Tilburg’

TILBURG - Van vod naar sok. Je neemt duizend kilo oude uniformen, maalt ze, voegt er oude visnetten of pet-flessen aan toe, verwerkt het tot garen en die haal je door de sokkenmachines. Et voilà: dat is ruwweg het recept van een op en top duurzame Tilburgse sok. ,,Van duizend kilo textielafval kun je ongeveer 16.000 paar sokken maken”, vertelt Patrick Welp.

26 januari