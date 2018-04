Politieactie gaande in park Linberg Molenschot

Coalitie Goirle doet er iets langer over, maar blijft op koers, zegt LRG

9:43 GOIRLE - Het gaat misschien ietsje langer duren dan gedacht, maar Bert Schellekens, namens de Lijst Riel Goirle (LRG), zegt dat de coalitie-onderhandelingen in Goirle op koers zijn. ,,We zijn geen breekpunten tegen gekomen en we zijn op de goede weg. Dat we op 1 mei al rond zouden zijn, was iets te optimistisch."