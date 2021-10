Politieagent gewond bij aanhouding dronken man in Kaatsheuvel

Hoe moet Goirle er over 20 jaar uitzien? Zelfstan­dig of is dat niet per se nodig? Stem mee in onze poll

25 oktober GOIRLE - Moet Goirle zich in de toekomst vooral gaan richten op mensen, op woningbouw of op het klimaat? Het zijn drie vergezichten waaruit de gemeenteraad kan kiezen. Of Goirle als zelfstandige gemeente moet blijven bestaan, staat niet ter discussie. Maar is dat wel terecht? Stem mee in onze poll of kom naar ons debat op 3 november.