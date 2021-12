Politiek klaar voor afscheid van troosteloos Koningsplein: ‘Fijn, veel sociale woningbouw op een mooie plek in het centrum’

Over het plan om het Koningsplein totaal te veranderen wordt al járen gesproken en het is een paar keer ‘langs de afgrond gegaan’. Als het voorstel dat er nu ligt sneuvelt, zo drukte wethouder Rik Grashoff de Tilburgse raad maandag op het hart, blijf je tientallen jaren tegen het huidige Koningsplein aankijken.



En zit Tilburg vast aan het - volgens veel inwoners - meest troosteloze plein van de stad.



Juist dat plein moet in de Koningswei veranderen: twee wooncomplexen met in totaal 367 woningen, een gastenhuis voor dementerende ouderen, een park en een doorsteek voor voetgangers naar de Piushaven via de Koopvaardijstraat. ,,Ik heb mijn stinkende best gedaan”, aldus de wethouder. ,,Als u nee zegt, gaat het niet door. Dan komen we niet toe aan deze grote stedenbouwkundige ingreep.”