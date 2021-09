Politiek Oisterwijk huivert voor rekening van Staalbergven: ‘escape’ als open houden te veel gaat kosten

Het was PGB’er Roel van den Bersselaar die donderdagavond tijdens een raadsplein aankondigde dat hij een ‘escape’ wil. Oisterwijk moet onder de nieuwe huur- of erfpachtovereenkomst voor dertig jaar uit kunnen, als de investeringen te gortig blijken. Een raadsmeerderheid leek naar dat PGB-voorstel oren te hebben.

Volksraadpleging

D66'er Jan van Ginneken had een ander idee. Via een volksraadpleging wil hij de bevolking een keus voorleggen: het Staalbergven sluiten of de onroerendzaakbelasting met 3 procent verhogen. Dat was een ‘eerlijker’ vraag, wat Van Ginneken betrof, dan de simpele keuze tussen open of dicht.