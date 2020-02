Politiek Oisterwijk schrikt van rekening voor straatontbijt: ‘We moeten blij zijn met zulke initiatieven’

Vrouw aangehou­den in onderzoek naar gedumpte, dode katten in Tilburg

20:59 TILBURG - Een Tilburgse vrouw is vrijdagavond aangehouden omdat zij verdacht wordt van betrokkenheid bij de vondst van tien dode katten in vuilniszakken. Die gruwelijke vondst werd vrijdagochtend gedaan in de Daendelsstraat in Tilburg.