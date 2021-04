Politiek Oisterwijk wil door met burgemeester Janssen

Janssen, afgestudeerd als theoloog, trad in 2009 in Oisterwijk aan. Daarvoor was hij namens het CDA wethouder in Tilburg, na een loopbaan bij de ZLTO.

Wegens ziekteverlof ten gevolge van een herseninfarct moest hij enige tijd waargenomen worden door Henk Willems. In 2014 keerde Janssen na afwezigheid van een jaar weer op zijn post terug. ,,Ik voel me gezonder dan ooit", liet hij weten.

Ontheffing

Janssen is nooit in Oisterwijk komen wonen. Hij kreeg ontheffing van de verhuisplicht om zijn huis in Berkel-Enschot aan te kunnen houden.

Janssen heeft in zijn gemeente Brabants oudste asielzoekerscentrum. Hij heeft zich sterk gemaakt voor een nieuwe termijn voor het azc, maar kwam als lokaal bestuurder in het 2017 ook in het nieuws door zijn kijk op de opvang van vluchtelingen in hun regio's van herkomst .

Aan zijn bestuurlijke loopbaan in Tilburg kwam een eind door een vernietigend rapport over het MIDI- ofwel Adje-theater. Hij trad in april 2008 af als wethouder, gevolgd door andere collegeleden.

Derde termijn

De vertrouwenscommissie van de Oisterwijkse raad, in beslotenheid bijeen, bestond uit Carlo van Esch, Geertje Mink, Ton van de Ven, Myrte Hesselberth, Inge van Beers en Sharon Kroon. Over zijn functioneren heeft de vertrouwenscommissie met Janssen gesproken.

Tilburgse ex-wethouder Hans Janssen: ‘Oisterwijk vertrouwd gebied.’

door Rob Oostelbos



Brabants Dagblad, 11 december 2008

Zijn zoon Michiel (8) stond dinsdagavond met een burgemeestersketting van aluminiumfolie bij de voordeur van zijn huis. “Die moest ik eerst omhangen voordat ik binnen mocht”, lacht Hans Janssen.

Want de Tilburgse ex-wethouder wordt per 1 januari waarnemend burgemeester van de gemeente Oisterwijk. “Een prachtige kans voor mij in een prachtige gemeente. Die is heel vertrouwd voor mij. Mijn vrouw, vier kinderen en ik wonen in Berkel-Enschot. We gaan bijvoorbeeld regelmatig in Oisterwijk winkelen, onze bakker zit er en onze kinderen hebben zwemles in Moergestel. Elf jaar geleden hebben we ons huwelijk in Oisterwijk gevierd. Als wethouder in Tilburg kwam ik in regionale overleggen mijn collega’s uit Oisterwijk tegen.”

Janssen - en met hem het hele college - stapte in april van dit jaar op als bestuurder in Tilburg nadat hij geen meerderheid in de raad had gekregen voor zijn voorstel om de voormalige Midi-bioscoop voor 5 miljoen te verbouwen tot theater.

Vlak voor de zomer meldde Janssen op het provinciehuis in Den Bosch dat hij beschikbaar was als burgemeester c.q. waarnemer.

“In oktober werd ik gepeild door de Oisterwijkse raad of ik beschikbaar was om de per 1 januari vertrekkende burgemeester Yvo Kortmann eventueel waar te nemen als de provincie dat wilde. Die peiling was plezierig.”

Drie weken geleden kreeg Janssen van commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen inderdaad de uitnodiging om te komen praten over waarneming.

Janssen heeft in Tilburg vooral zijn sporen verdiend op economisch vlak en in de evenementensector. Hij is katholiek, komt uit een agrarische familie en is theoloog. Janssen verruilde in 2002 zijn baan bij belangenorganisatie ZLTO, waar hij boerenondernemers begeleidde, voor een post als wethouder in Tilburg.