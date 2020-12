Politiek Tilburg enthousiast over plan voor nieuw buurthuis in Broekhoven, ‘Het wordt geen kroeg’

Weterings over aanpak probleem­wij­ken in Tilburg: ‘We kunnen ons geen pessimisme veroorlo­ven’

7 september TILBURG - Een kentering teweegbrengen in de meest complexe wijken is een langdurig en uitdagend karwei. Burgemeester Theo Weterings is het uithangbord. ,,Het kan alleen als we samen verantwoordelijkheid nemen”, zegt hij.