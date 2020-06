Polonaise levert Schuttershof heel veel negatieve reacties op ‘en terecht’, zeggen de nieuwe beheerders

Bij aankomst in café Schuttershof komt Nova Verzeijl de verslaggever tegemoet. Of ze haar handen wil ontsmetten. De ingang is niet dezelfde als de uitgang en de tafels staan royaal op afstand van elkaar. ,,We zijn een hele week bezig geweest met het voorbereiden van de opening van Schuttershof. We hebben protocollen opgesteld, looproutes uitgestippeld, desinfectiemiddelen klaargezet. En dan is er een ondoordacht moment van een minuut. Waarin we spontaan onze vorige exploitanten hebben uitgezwaaid met een polonaise. Een domme fout. Ik kan niet anders zeggen", zegt Han Bolijn, een van de vijf nieuwe ‘exploitanten’.