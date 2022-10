Ponyrijden op de Tilburgse kermis taboe, mag het paard van Sint dan straks ook niet meer?

Hoe de evenaar los kwam boven Biest-Houtakker: brug over kanaal maandje in revisie

BIEST-HOUTAKKER - De brug over het Wilhelminakanaal in Biest-Houtakker gaat in revisie. Dennis van As en zijn mannen demonteerden dinsdag vakkundig het 30 ton zware gevaarte, maar zo simpel was dat nog niet. Een technisch verhaaltje over ‘de evenaar’ en ‘het val’.

17:33