Poolse (19) al twee maanden niet aanspreekbaar: dodelijk ongeluk Tilburg nog een raadsel

Mag een boerderij­wo­ning ook áchter de stallen? Gemeente en Rielse boer worden het niet eens

14:59 DEN HAAG/RIEL - Mag een boerderijwoning ook áchter de stallen, in plaats van ervoor? Een conflict over die ogenschijnlijk simpele vraag is in Riel zo hoog opgelopen dat een akkerbouwer en de gemeente Goirle elkaar troffen voor de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van Nederland.