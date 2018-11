Poolse man loopt met ploertendoder over bedrijventerrein in Tilburg

VIDEO + Update Arrestatie­team vindt voortvluch­ti­ge crimineel niet, Bredaseweg in Tilburg weer open

14:57 TILBURG - De politie had de Bredaseweg in Tilburg woensdagochtend gedeeltelijk afgesloten omdat het bezig was met de aanhouding van een voortvluchtige crimineel. Het gaat om een 27-jarige man uit Halsteren. Het arrestatieteam viel omstreeks 12.00 uur binnen en kamde diverse woningen uit. De verdachte werd uiteindelijk niet gevonden.