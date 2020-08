Poppelsche Leij: de landsgrens die langzaam aanzwelt in de richting van Goirle

Organisa­tie terrasfes­ti­val Kaatsheu­vel had de zaakjes niet op orde

10 augustus Rijkelijk laat moest organisator John van Pas vorige week de stekker uit zijn terrasfestival trekken. Slechts een etmaal van te voren hoorde hij dat het evenement in Kaatsheuvel niet door kon gaan: de veiligheid van de bezoekers was - in verband met corona - niet te waarborgen. Wat ging er mis?