Poppentheater in de open lucht van Oisterwijk: gezellig én veilig

Sluitingen en leegstand van winkels in Brabant baart ‘écht zorgen’

8:30 DEN BOSCH - Het gaat niet goed met de detailhandel in Brabant. Afgelopen jaar verdwenen in de provincie 394 winkels; het hoogste aantal in vijftien jaar tijd. Ook groeide voor het eerst in jaren het aantal leegstaande winkelpanden in Brabant, naar 2.688. En dat zijn nog cijfers van vóór de coronacrisis waar veel winkeliers nu last van hebben.