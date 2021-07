Poppodium 013 moest zestien mensen ontslaan, maar zoekt nu weer personeel: 'Een familie die uit elkaar viel’

Ja, het was een pijnlijke anderhalf jaar voor Frens Frijns, directeur van 013. De club werknemers bij het poppodium voelt toch als een soort familie, constateert hij. ,,En afgelopen jaar was dat dus een familie die een beetje uit elkaar viel.” Want met een coronalockdown die uiteindelijk anderhalf jaar zou duren, was er geen ontkomen aan om mensen te ontslaan. ,,En de onzekerheid voor iedereen in de sector was destijds al zo groot”, stelt Frijns.