Poppodium 013 naait gratis mondkapjes van T-shirts Roadburn, WOO HAH! (en meer)

,,Zo krijg je toffe en unieke exemplaren”, vertelt Emiel Haring van het Poppodium. Mondkapjes bijvoorbeeld met het logo van feest Subquake of het Netherlands Deathfest op de voorkant. Bij 013 zijn ze er sinds maandag mee in de weer. In totaal zijn er 250 mondkapjes weg te geven. Er zijn nog steeds geen shows, maar stilzitten is geen optie, zegt Haring. Zondag gingen vijftig medewerkers en vrijwilligers op pad om de stad schoon te maken. Eerder was er al een opbeurende posteractie . En met het mondkapjes-project zijn ze samen met Green Bag Lady (een duurzaam textielproject) drie dagen bezig.

De pijplijn

Er begint weer iets van leven door te sijpelen in de muziektempel in het Magazijnkwartier. Haring vertelt dat er ‘dingen’ in de pijplijn zitten. Maar wat dat precies is, willen ze nu nog niet vertellen. ,,Dat komt nog. We kijken wat er binnen de mogelijkheden kan.”



Aanstaande zaterdag is in ieder geval de boxoffice voor het eerste weer open. Daar kunnen mensen tussen 14 en 17 uur de mondkapjes afhalen. Op is op.