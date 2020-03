Poppodium 013 schrapt grote concerten Papa Roach en Agnes Obel vanwege coronavirus

De concerten in de kleine zaal - onder meer Band with Benefits en Samantha Fish - gaan wel door. Voor ieder optredens zijn om en nabij vijfhonderd kaarten verkocht. Interim directeur Peter van der Aalst zit op dezelfde lijn als popzalen Mezz in Breda en Effenaar in Eindhoven.

Uitzonderlijke situatie

Wat de consequenties zijn van het niet doorgaan van de concerten kan Van der Aalst nog niet concreet zeggen. Hij moet nog in overleg met de impresariaten van de bands. Ook wordt gekeken of de concerten kunnen worden verplaatst naar een ander moment.

Of 013 zich kan beroepen op overmacht is niet duidelijk. ,,Het is een uitzonderlijke situatie, voor Brabant, voor de hele wereld.”

013 volgt de richtlijnen van de overheid en vraagt bezoekers van de kleine zaal om na het concert geen direct contact te zoeken met opa's en oma's om zo gezondheidsrisico's te vermijden.

Quarantaine in Hongkong

Bij Theaters Tilburg is de dansvoorstelling van City Contemporary Dance Company uit Hongkong van de baan. Het gezelschap heeft zelf besloten om de Europese tour af te blazen. In twee Duitse theaters waren de dansers vanwege het coronavirus niet welkom. Bovendien kregen de artiesten van hun eigen overheid te horen dat ze na terugkeer in Hongkong twee weken in quarantaine zouden moeten. De Europese première zou in Tilburg zijn.

De overige voorstellingen bij Theaters Tilburg gaan wel door, zo zegt directeur Rob van Steen. De grote zaal van theaters Tilburg heeft 850 stoelen en blijft onder die kritische grens. Donderdag en vrijdag staat het succesvolle Rundfunk in de nagenoeg uitverkochte Schouwburg.

Aderlating

Van Steen zegt dat het financieel een grote aderlating zou zijn om voorstellingen eenzijdig af te gelasten. Bij grote producties zou het dan gaan om 25.000 tot 30.000 euro. Dat zou het theater in problemen brengen.

Volledig scherm Dansgezelschap Hongkong 10 Hairy Legs, Modern dancers. © Rachel Neville

Trapleuningen

Zowel Theaters Tilburg en 013 drukken bezoekers op het hart om hun verantwoordelijkheid te nemen als ze gezondheidsklachten hebben. Bovendien zijn extra hygiënemaatregelen genomen en worden klinken en trapleuningen extra gereinigd.

Bij muziekpodium Paradox in de Willem II straat zijn geen afgelastingen. De zaal heeft plaats voor 175 bezoekers, ver onder de grens van duizend. Wel is vorig weekend het concert van het Noorse Sigurd Hole Trio afgeblazen. De violist zat in een vliegtuig van Milaan naar Oslo met twee besmette passagiers. In Oslo moest de violist in quarantaine waardoor het trio het concert in Tilburg moest annuleren.

Factorium heeft besloten om het Factorium Festival zondag niet door te te laten gaan. Het wil geen risico nemen met publiek en optredende docenten en cursisten van de dans- en muziekschool.